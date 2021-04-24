Луганск, , 09:40 — REGNUM Украинские силовики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 24 апреля в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

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Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Калиновку. Обстрел велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Светлодарск.

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Боевики ВСУ атаковали территорию Республики из гранатометов СПГ-9, АГС-17 и крупнокалиберного пулемета.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Напомним, ранее в Киеве заявили, что не собираются вести переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками