Мадрид, , 09:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Барселона» обыграл в овертайме санкт-петербургскую команду «Зенит» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Палау Блауграна» в Барселоне и закончилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 81:78.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал канадский защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший за игру 23 очка.

В составе каталонцев самым результативным оказался американский центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис, который немного не дотянул до дабл-дабла с 22 очками и восемью подборами.

Отметим, по итогам матча «Барселона» сравнял счет в серии четвертьфинала — 1−1.