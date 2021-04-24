Калгари, Канада, , 09:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» уверенно обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

У «Калгари» забитыми шайбами отметились Диллон Дюбе (7-я минута), Эндрю Манджапане (20-я, в большинстве), Шон Монахан (46-я) и шведский нападающий Элиас Линдхольм (60-я, в пустые ворота).

В составе «Канадиенс» забитые голы на счету Тайлера Тоффоли (14-я) и финского нападающего Йоэля Армиа (19-я).

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров, а также российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, «Калгари» этой победой прервал свою серию из двух подряд поражений и в следующем матче 25 апреля снова сыграет с «Монреалем», который выиграл прошлый матч.