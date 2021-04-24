Вашингтон, , 09:03 — REGNUM В Государственный департамент США был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в США в сети микроблогов Twitter.

Сообщается, что временный поверенный в делах России в США был вызван в Государственный департамент, где ему была выражена обеспокоенность Вашингтона тему «дестабилизирующими действиями, которые Россия якобы продолжает предпринимать в Евроатлантическом регионе, а также для демонстрации «полной поддержки Чехии» со стороны США.

При этом временный поверенный в делах России в США категорически отверг беспочвенные обвинения против РФ в каких бы то ни было дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе.

Напомним, что власти Чехии развернули очередной виток дипломатической войны против России. В Праге обвинили Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетица в 2014 году. При этом последовала высылка российских дипломатов.