Абакан, , 09:04 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 21 новый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 22 242. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (шесть человек) и Черногорске (пять). В Орджоникидзевском районе заразились четыре человека, в Усть-Абаканском и Ширинском районе — по двое, в Сорске и Алтайском районе — по одному человеку.

В стационарах проходят лечение 89 (+9) пациентов с COVID-19. Из этого числа в реанимации находятся 23 (+1) пациента в тяжёлом состоянии, в том числе 7 (-1) — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 186 (+10) человек.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели два человека. С начала эпидемии — 21 443 человека, что составляет 96,4% от общего числа заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 24 человек, выздоровели девять человек.

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