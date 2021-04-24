Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM По состоянию на 24 апреля в Казахстане от коронавируса вакцинировались 858 566 человек, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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Лидерами по количеству вакцинированных от SARS-CoV-2 являются город Алма-Ата, Алматинская область, город Нур-Султан, Карагандинская область и город Шымкент.

Уточняется, что 143 239 человек получили прививку двумя компонентами препарата, завершив вакцинацию.

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