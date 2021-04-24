Нью-Йорк, США, , 09:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей забитыми голами отличились Крис Крайдер (7-я минута, в большинстве), также записавший на свой счет голевой пас российский нападающий Павел Бучневич (8-я), Алекси Лафренье (50-я) и чешский форвард Филип Хитил (54-я).

Автором единственной шайбы «Филадельфии» стал шведский форвард Оскар Линдблом (7-я).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив в матче две результативные передачи, его одноклубник — российский голкипер Александр Георгиев — смог отразить 26 из 27 бросков по своим воротам. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов и российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, «Рейнджерс» этой победой прервали свою серию из двух подряд поражений и в следующем матче 26 апреля сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз». «Филадельфия» выиграла прошлый матч и в этот же день встретится с клубом «Нью-Джерси Дэвилз».