Москва, 24 апреля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Большая часть совокупных кассовых сборов российского рынка кинопроката в первом квартале 2021 года пришлась на отечественные картины. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киноплёнка

Общие сборы российского кинопроката за первые три месяца 2021 года составили 12,86 млрд рублей. На долю отечественных фильмов пришлось 7,26 млрд сборов.

Отечественные картины обошли иностранные фильмы не только по кассовым сборам, но и по объёму аудитории. Всего в период с января по март кинотеатры в России посетили 47 млн человек, причём 27 млн зрителей сделали выбор в пользу отечественного кино.

Среди российских фильмов наибольший зрительский интерес в рассматриваемый период вызвали «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко, «Конёк-Горбунок» Олега Погодина и «Огонь» Алексея Нужного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко стал четвёртым отечественным фильмом, собравшим в кинотеатрах России более 2 млрд рублей.