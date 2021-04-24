Чикаго, США, , 08:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл команду «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победившей команды забитые голы на счету Райана Джохансена (27-я минута), Люка Канина (37-я) и финского форварда Эрика Хаулы (57-я).

Автором единственной шайбы «Чикаго» стал Винни Хиностроза (57-я).

Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин и российский защитник «Чикаго» Никита Задоров не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, «Нэшвилл» проиграл прошлую встречу и в следующем матче 27 апреля сыграет с клубом «Флорида Пантерз». «Чикаго» выиграл прошлый матч и днем позже встретится с клубом «Аризона Койотс».