Ташкент, , 08:39 — REGNUM В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 18 422 человека, сообщили 24 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала вакцинации от SARS-CoV-2 в Узбекистане привились 528 751 человек.

За сутки максимальное число тех, кто вакцинировался, зафиксировали в Сурхандарьинской (2965), Кашкадарьинской (2418), Самаркандской (2298), Ташкентской (1862), Наманганской (1800) и Ферганской областях (1656).

Напомним, в стране 1 апреля началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции.