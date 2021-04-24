Буффало, США, , 08:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» уверенно обыграл команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой хозяев со счетом 6:4.

В составе «Баффало» забитыми шайбы отметились оформивший в матче хет-трик Сэм Райнхарт (16-я и 45-я минуты, обе в большинстве и 60-я, в пустые ворота), Расмус Далин (27-я), Кейси Миттельштадт (35-я) и финский форвард Артту Руотсалайнен (42-я).

У «Кингз» голами отличились Стивен Кемпфер (3-я), Ник Ритчи (53-я), Кеван Миллер (53-я) и Тейлор Холл (58-я, при игре 6×5).

Отметим, «Баффало» этой победой прервал свою проигрышную серию из двух игр подряд и в следующем матче 26 апреля сыграет с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». «Бостон» этим поражением прервал победную серию из шести подряд матчей и в этот же день встретится с клубом «Аризона Койотс».