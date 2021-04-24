Белград, , 08:33 — REGNUM Министр европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович и глава делегации Европейского союза Сэм Фабрици 23 апреля подписали в присутствии президента Сербии Александра Вучича финансовое соглашение для второй части Программы предвступительной помощи (далее — IPA) за 2020 год. Вучич поблагодарил Европейский Союз за большую поддержку, которую он оказывает Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Вторая часть программы IPA составляет 122,37 млн евро, по которой ЕС выделил 86,06 млн евро грантов, а остальные 36,31 млн евро будут предоставлены в рамках национального софинансирования.

Данные средства предназначены для поддержки секторов охраны окружающей среды, энергетики, повышения конкурентоспособности, доступности государственных учреждений, а также для поддержки ЕС в осуществлении реформ в процессе европейской интеграции и возмещения бюджетных расходов на участие в таких программах ЕС, как «космическая программа», «Горизонт 2020».

Выделенные деньги делятся на три основных группы, одной из которых является демократия и управление, которая включает в себя инструмент европейской интеграции и поддержку участия Сербии в программах ЕС, таких как программа образования Erasmus, «Horizon 2020», предназначенная для исследований и инноваций, и «Kosme» для предпринимательства. Общая стоимость этого блока программы составляет 14,5 млн евро.