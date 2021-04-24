Лос-Анджелес, США, , 08:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 2:4.

В составе победителей шайбы забили оформивший в матче дубль российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (8-я и 26-я, в большинстве, минуты), Нико Штурм (52-я) и шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (60-я).

У «Кингз» голами отличились Тревор Мур (20-я) и Анже Копитар (56-я).

Отметим, «Миннесота» одержала шестую подряд победу и в следующем матче 25 апреля сыграет с клубом «Сан-Хосе Шаркс». «Лос-Анджелес» выиграл прошлую встречу и в этот же день встретится с клубом «Аризона Койотс».