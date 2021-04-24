Лос-Анджелес, США, , 08:23 — REGNUM Один из самых известных трансгендеров в мире, звезда реалити-шоу Кейтлин Дженнер заявила, что собирается баллотироваться в губернаторы американского штата Калифорния. Об этом Дженнер написала на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я в деле! Калифорния стоит того, чтобы за нее бороться», — написала Дженнер.

Дженнер уже подала соответствующие документы, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Баллотироваться она собирается от Республиканской партии. Руководить избирательной кампанией Дженнер наняты несколько известных в штате республиканцев.

В случае победы Дженнер станет первым в истории США губернатором-трансгендером.

Напомним, что Кейтлин Дженнер в прошлом — это спортсмен Брюс Дженнер. Он был мужем Крис Дженнер — матери Ким Кардашьян. Все они участвовали в реалити-шоу «Семейство Кардашьян».