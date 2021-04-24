Красноярск, , 08:24 — REGNUM В Красноярском крае продолжает нарастать активность клещей — за неделю с жалобами на присосавшихся разносчиков болезней обратились 43 жителя региона. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в период с 16 по 22 апреля случаи присасывания клещей были зафиксированы в Красноярске, Ачинске, Назарово, Ачинском и Емельяновском районах. Из 43 зарегистрированных случаев 14 пострадавших — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 57 случаев присасывания, из них 19 у детей.

В период с 16 по 22 апреля в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились семь человек, из них трое детей.

«Контакты жителей города Красноярска с клещами зарегистрированы на территории Кировского района, острова Татышева, станции Базаиха, в Емельяновском районе», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области начался клещевой сезон, пострадали уже 13 человек, однако по сравнению с прошлым годом, когда весна пришла значительно раньше, это немного.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти начался клещевой сезон, пострадали 13 человек