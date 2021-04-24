Сараево, , 09:10 — REGNUM В Боснии и Герцеговине зафиксировано менее 400 новых случаев заражения коронавирусом, а число смертей в два раза меньше, чем в прошлые дни, поэтому в этой стране решили снова открыть горнолыжные курорты. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Согласно данным института общественного здравоохранения Боснии и Герцеговины, после тестирования 3300 человек было подтверждено 362 случая заражения и 39 смертельных случаев из-за последствий инфицирования коронавирусом. За предыдущие два дня число новых заражений превысило 1200, а число скончавшихся составило более 80.

Согласно данным показателям, третья волна пандемии в Боснии и Герцеговине медленно угасает, но органы здравоохранения продолжают предупреждать, насколько серьёзна ситуация и как необходимо продолжать придерживаться существующих ограничительных мер. По этой причине в Федерации Боснии и Герцеговины по-прежнему действует комендантский час, который длится от заката до 5 часов утра.