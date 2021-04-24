Челябинск, , 08:08 — REGNUM В Челябинске может быть уменьшена стоимость создания метрополитена. Об этом заявил журналистам уральский полпред Владимир Якушев.

Челябинск (сс) Bastiat74

«Есть предложения, как уменьшить стоимость проекта, потому что он выходит за 100 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Полпред также отметил, что метрополитен важен для Челябинска и позволит улучшить там транспортную инфраструктуру. Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости встраивания метрополитена Челябинска в систему городского общественного транспорта заявил в своём послании президент России Владимир Путин.