Челябинск, 24 апреля 2021, 08:08 — REGNUM В Челябинске может быть уменьшена стоимость создания метрополитена. Об этом заявил журналистам уральский полпред Владимир Якушев.
«Есть предложения, как уменьшить стоимость проекта, потому что он выходит за 100 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Полпред также отметил, что метрополитен важен для Челябинска и позволит улучшить там транспортную инфраструктуру. Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости встраивания метрополитена Челябинска в систему городского общественного транспорта заявил в своём послании президент России Владимир Путин.