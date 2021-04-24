Ростов-на-Дону, , 08:08 — REGNUM Один человек погиб и трое пострадали в результате аварии неподалёку от трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло примерно в 19:30 мск в районе станицы Ольгинской. Водитель Hyundai Accent, предположительно, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ВАЗ-2115. Водитель иномарки погиб на месте происшествия, пострадали водитель и два пассажира ВАЗ-2115.

Все обстоятельства аварии выясняются.