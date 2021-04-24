Вашингтон, , 08:06 — REGNUM На Аляске с 3 по 14 мая при участии авианосной ударной группы и более 15 тысяч военнослужащих пройдут военные учения Northern Edge 2021 вооружённых сил (ВС) США. Об этом 23 апреля сообщает Тихоокеанское командование ВВС США.

Отмечается, что в ходе учений, которые будут проходить, в частности, в заливе Аляска, примет участие атомный авианосец Theodore Roosevelt с кораблями сопровождения. Всего в небо поднимутся порядка 240 летательных аппаратов различного типа.

«Учения Northern Edge позволят разным родам войск воедино собрать кусочки пазла, чтобы увидеть общую картину. Также учения дадут возможность нашему более молодому поколению в ВС ощутить то, как может выглядеть будущий конфликт во всей его сложности», — прокомментировал представитель командования подполковник Майк Бойер цели предстоящих манёвров.

Как сообщало ИА REGNUM, колонна военной техники 21-го командования поддержки вооружённых сил США в Европе вошла в Боснию и Герцеговину.

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