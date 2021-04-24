Киев, , 08:11 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко назвал путь Украины в Европейский союз и НАТО ложным. Об этом вечером 23 апреля украинский политик заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

Добужинский Мстислав Валерианович. Вильно. Рынок у стены. 1907

По его словам, Российская Федерация «отстанет и даст спокойно жить» Украине в двух случаях. Если Украина избавится от внешнего управления и будет самостоятельным государством. Или в случае объявления Украиной войны России и победы в ней.

«Россия отстанет от нас и даст спокойно нам жить в двух случаях. Первый случай — это если мы действительно уйдем от внешнего управления Запада и станем самостоятельным государством, независимым ни от России, ни от Запада. И второй путь — если мы объявим ей войну и ее победим. Но я что-то не уверен, что мы ее победим в войне. Поэтому это лучше вообще отложить», — сказал он.

Он также сравнил путь Украины в ЕС и НАТО с путем на Луну.

«Мы живем лживыми надеждами… которые себе внушили и внушаем людям. Я сейчас про что? Про путь. Путь в Европейский союз, путь в НАТО… Хороший путь, я тоже за, я за это. Но я знаю, я уверен, что это ложный путь, потому что и там, и там — стена… У меня другой вопрос, а почему НАТО или США не дали нам до сих пор вакцины Pfizer?.. Подачку дали 117 тысяч на 40-миллионную страну. Почему нам не дали инвестиции 100 млрд, как Польше, чтоб мы… свою экономику модернизировали в Европейский союз? Это всё путь, как на Луну. То есть мы когда-нибудь будем жить на Луне — будем жить хорошо. А народ устал ждать, народ хочет жить сейчас», — заключил он.

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Напомним, 20 апреля Евгений Шевченко на встрече с президентом Белоруссии заявил, что 36% жителей Украины хотели бы видеть белорусского лидера Александра Лукашенко своим президентом.