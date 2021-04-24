Вашингтон, 24 апреля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Власти США считают, что результаты тех санкций, которые Вашингтон ввел против Российской Федерации в апреле 2021 года, «достаточно близки» к тому, на что рассчитывала администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом в интервью Reuters заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

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По словам Сингха, в намерение Вашингтона входило действовать пропорционально и применять по отношению к России целевой подход. Также в Вашингтоне хотели сигнализировать России, что могут нанести ещё больший урон, если Москва продолжит «свое поведение» или эскалацию.

«Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали», — сказал заместитель помощника президента США по национальной безопасности.

Сингх отметил, что санкции — это лишь элемент более широкой стратегии Вашингтона в отношении Москвы. С помощью санкций Вашингтон якобы хочет добиться дипломатического процесса цель которого — «более стабильные и предсказуемые» отношения с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США продолжают политику санкций в отношении России, которую они начали в 2014 году. В Вашингтоне придумывают различные обвинения в адрес России, чтобы тем самым оправдать новые санкции.