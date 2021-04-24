Токио, 24 апреля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Руководство японской корпорации Honda Motor рассчитывает полностью прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году, заявил исполнительный директор Honda Тошихиро Мибе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Дарья Драй ИА REGNUM Гнездо для зарядки электромобиля

Тошихиро Мибе подчеркнул, что корпорация Honda поддерживает планы правительства Японии по сокращению углеродных выбросов. Он добавил, что считает достижимыми цели правительства по выходу к нулевому уровню выбросов углеродов к 2050 году.

Для этого в Honda планируют поэтапное сокращение объёмов выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Планируется, что к 2030 году доля электромобилей в общем объёме производства Honda будет доведена до 40%. К 2035 году в корпорации рассчитывают нарастить этот показатель до 85%, а к 2040 — до 100%.

Исполнительный директор Honda отметил, что в течение следующих шести лет компания инвестирует около $46,3 млрд в исследования и разработки, связанные с электрическим транспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года президент японской автомобильной корпорации Toyota Акио Тойодапредупредил, что излишне поспешное внедрение электромобилей не поможет решить экологические проблемы.