Токио, , 07:47 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda планирует к 2040 году сосредоточиться только на выпуске автомобилей на топливных элементах и электромобилей. Об этом 24 апреля сообщает газета Nikkei.

Электромобиль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в 2020 году Honda продала в общей сложности 4,45 млн транспортных средств. Доля экологически чистых электромобилей и автомобилей на топливных элементах в этом объёме составила менее 1%. На исправление такой ситуации компания намерена в течение шести лет направить около пяти трлн иен (около 46,3 млрд долларов). Также в настоящее время рассматривается возможность создания специализирующегося на выпуске электромобилей предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии в декабре 2020 года одобрило программу мер, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов. В том числе — прекращение продажи чисто бензиновых или дизельных автомобилей к середине 2030-х годов.

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