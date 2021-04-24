Подгорица, , 07:47 — REGNUM Дружественные и союзнические отношения между Черногорией и Грецией основаны на интенсивном политическом диалоге и содержательном сотрудничестве, а также твёрдой приверженности укреплению экономических связей, заявил 23 апреля в ходе официального визита в Афины министр иностранных дел Джордже Радулович на встрече с главой греческого МИД Никосом Дендиасом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Радулович отметил, что Греция является проверенным партнером и близким соседом, а также проводником европейской перспективы, что отражается в постоянной политической и экспертной помощи Черногории.

Радулович также подчеркнул, что обе страны в 2021 году отмечают юбилей — 140 лет со дня установления дипломатических отношений, что является дополнительным стимулом к улучшению отношений.

Дендиас подчеркнул, что Греция поддерживает европейскую перспективу Черногории, и поблагодарил правительство за реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией.

«Греция вместе с Черногорией стремится сделать Подгорицу частью семьи ЕС», — отметил он, подчеркнув, что его страна готова оказать Черногории техническую помощь в переговорах о вступлении.