Оттава, , 07:45 — REGNUM Операцию по патрулированию морской акватории рядом с Корейским полуостровом для контроля над КНДР продолжат еще два года осуществлять военно-морские силы Канады. Об этом 23 апреля говорится в заявлении канадского министерства обороны.

Речь идет об операции Neon, в которой ранее обязались участвовать военные страны для наблюдения за Северной Кореей в вопросе исполнения ее властями санкций Совета Безопасности ООН. Миссия ВМС Канады продолжится до 30 апреля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в акватории около КНДР для патрулирования этих вод был направлен канадский фрегат HMCS Winnipeg.

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