Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Временного поверенного в делах России в США вызвали на разговор в американский Госдеп, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Twitter.

«Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе», — заявили дипломаты.

Других подробностей переговоров не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что новый пакет санкций против России привел к результатам, «достаточно близким» к запланированным. По его словам, Вашингтон послал Москве сигнал о неподобающем поведении.

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