Киев, , 07:39 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, провести переговоры в Москве выглядит «странным». Об этом вечером 23 апреля заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

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По словам украинского политика, украинский лидер не может в период гражданской войны в Донбассе ехать в столицу России и встречаться с главой «государства-агрессора».

"Наше переговорное предложение — говорить о завершении войны в Донбассе и выведении российских войск сначала с Донбасса, потом с Крыма и завершение, возобновление тех отношений украино-российских… Не может [Владимир Зеленский] во время войны ехать в столицу встречаться с человеком, который является представителем страны, которая является агрессором, мне кажется, это странное предложение…» — сказал Резников.

Он также добавил, что встреча российского и украинского лидеров должна происходить в рамках «нормандского формата».

«Такая встреча, если состоится, должна она происходить в рамках «Нормандского формата»…» — заключил он.

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Напомним, 22 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в Москве готовы в любое время принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений. Отметим, ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Подчеркнем, на Украине уже семь лет утверждают, что в Донбассе украинская армия воюет не только с защитниками республик Донбасса, но и якобы с российской армией, а Россия якобы является «страной-агрессором».

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