Украинский министр назвал «странным» предложение Путина о встрече в Москве
Киев, 24 апреля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, провести переговоры в Москве выглядит «странным». Об этом вечером 23 апреля заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Читайте также: На Украине заявили, что войны с РФ не будет
По словам украинского политика, украинский лидер не может в период гражданской войны в Донбассе ехать в столицу России и встречаться с главой «государства-агрессора».
Он также добавил, что встреча российского и украинского лидеров должна происходить в рамках «нормандского формата».
Читайте также: Путин ответил на предложение Зеленского о встрече
Напомним, 22 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в Москве готовы в любое время принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений. Отметим, ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе.
Подчеркнем, на Украине уже семь лет утверждают, что в Донбассе украинская армия воюет не только с защитниками республик Донбасса, но и якобы с российской армией, а Россия якобы является «страной-агрессором».
Читайте также: Кравчук исключил визит Зеленского в Москву