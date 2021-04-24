Нью-Йорк, США, , 07:31 — REGNUM Жители американского мегаполиса Нью-Йорк старше 15 лет могут сделать прививку от коронавирусной вакцины в любом из городских прививочных пунктов, вне зависимости от района проживания. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио 23 апреля на пресс-конференции.

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Он отметил, что речь идет о препарате фармкомпании Pfizer. Кроме того, по словам де Блазио, горожане старше 17 лет также могут сделать прививку вакциной американской фирмы Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) сняло ограничения на использование вакцины от коронавирусной вакцины, созданной корпорацией Johnson & Johnson. Запрет был связан с расследованием по поводу ряда случаев побочных эффектов после вакцинации.

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