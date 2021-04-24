Лос-Анджелес, США, 24 апреля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В США в возрасте 92 года скончался кинопродюсер Чарльз Фрайс, наиболее известный зрителям по работе над телесериалом «Удивительный человек-паук» (конец 1970-х годов). Об этом со ссылкой на семью Фрайса 23 апреля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

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«Чарльз Уильям Фрайс, успешный продюсер и исполнительный директор, которого называли «крёстным отцом телевизионного фильма», умер в четверг… Ему было 92 года», — говорится в сообщении.

По мнению издания, наибольшее влияние на индустрию Фрайс оказал в период, который он описал в автобиографии как «золотые дни телефильма» — 25-летний период с 1968 по 1993 год.

В 1974 году Фрайс основал кинокомпанию Charles Fries Production (Fries Entertainment), которая в общей сложности сняла самостоятельно или приняла участие в съёмках более 275 часов фильмов, мини-сериалов и сериалов.

В числе его проектов — сериалы «Новый человек-паук» (конец 1970-х), мини-сериал «Марсианские хроники» (1980) по мотивам произведения Рэя Брэдбери, «Горький урожай» (1981), «История Розмари Клуни» (1982), «Маленькие жертвы» (1989) и другие. Для большого экрана Фрайс, в частности, продюсировал фильмы «Люди-кошки» (1982), «За гранью» (1986) и «Крикуны» (1995).

Чарльз Уильям Фрайс родился в Цинциннати 30 сентября 1928 года в семье бакалейщика. Его карьера началась в Лос-Анжелесе в 1952 году в компании Ziv Television. В 1986 году на «Аллее славы» в Голливуде в честь Фрайса была открыта звезда.

Фрайс был дважды женат, у него девять детей, 22 внука и 13 правнуков.