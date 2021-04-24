Москва, , 07:21 — REGNUM Руководство Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации приняло совместное заявление о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Научная лунная станция будет включать комплекс экспериментально-исследовательских средств, размещённых как на окололунной орбите, так и на поверхности Луны. МНЛС позволит проводить многоцелевые научно-исследовательские работы, лунные наблюдения и фундаментальные исследовательские эксперименты.

Планируется, что станция будет функционировать в беспилотном режиме, при этом будет прорабатываться перспектива обеспечения присутствия человека. Совместное заявление предусматривает возможность привлечения к проекту других стран и международных организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне.

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