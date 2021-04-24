Корсаков, Сахалинская область, , 07:21 — REGNUM Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в городе Корсакове Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел утром 24 апреля в квартире жилого дома № 23 по улице Корсаковской. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена кухонная утварь на площади 1 квадратный метр. Пожар был полностью ликвидирован, в тушении огня принимали участие восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших не было, причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля пожар произошел в частном доме в поселке городского типа Шахтерск на Сахалине. Общая площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.