Анкара, , 07:11 — REGNUM Гендиректор турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер, сбежавший 20 апреля из Турции с $2 млрд, объявлен в международный розыск, 23 апреля сообщило агентство Anadolu.

Криптобиржа Negative Space

Власти республики выпустили для него «красное уведомление» Интерпола, которое предписывает провести немедленный арест нарушителя и выдать его стране-заявителю.

Средства, присвоенные Озером, представлены в криптовалюте и принадлежат инвесторам, работавшим на бирже, которая была недавно зарыта правоохранительными органами Турции.

Турецкие власти собираются арестовать беглеца за «создание организации для мошеннических действия и преступлений с применением информационных систем, банков или кредитных организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Центральный банк Турции добился запрета на использование в стране криптовалют в финансовых расчетах, как напрямую, так и через посредников. Ограничение вступит в силу 30 апреля.

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