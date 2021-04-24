Пекин, , 07:11 — REGNUM Китайский марсоход получил имя «Чжужун» в честь бога огня в мифологии Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Сам марсоход весит 240 килограммов и достигает 1,85 в высоту. Предполагается, что он сможет работать на поверхности Марса около 92 земных суток.

По словам представителей Китайского национального космического управления (CNSA), огонь символизирует тепло и свет, дарованное человеческой цивилизации. Имя «Чжужун» для марсохода должно отражать растущий энтузиазм Китая в освоении планет.

Ожидается, что марсоход спустится на красную планету в мае-июне 2021 года. Он будет исследовать ионосферу, климат и грунт Марса.