Брюссель, , 06:57 — REGNUM Европейская комиссия рассчитывает заключить контракт на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса с компанией Pfizer в ближайшие дни. Сделка станет крупнейшей с начала пандемии, сообщило 23 апреля агентство Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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«Мы завершим подписание в ближайшие дни. Это обеспечит нам количество доз, необходимое для вакцинации и повышения иммунитета», — сказала она, выступая на заводе в Pfizer в бельгийском городе Пюрс.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, по текущим контрактам Евросоюз уже получает 600 млн доз вакцины, а новое соглашение покроет потребности европейских граждан в течение двух лет. Власти ЕС рассчитывают, что новый заказ позволит вакцинировать 70% взрослых европейцев, то есть создать коллективный иммунитет в пределах всего объединения.

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