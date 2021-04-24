Москва, , 06:52 — REGNUM ЕС не может объективно оценить ситуацию на Украине и закрывает глаза на агрессию Киева в адрес Донбасса, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 23 апреля на сайте ведомства.

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Так она ответила на сообщение в блоге главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, посвященное действиям украинских властей.

«Считаем опубликованный текст образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия», — сказала представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, политика ЕС в отношении Украины, которая хочет начать новую атаку в Донбассе, является прямой или косвенной поддержкой таких устремлений Киева.

«Цинично выглядит потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе (при том, что в ЕС, похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах) в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и — вольно или невольно — сами их и поддерживают. Как еще воспринимать периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде: «Мы на вашей стороне», — отметила она.

Она призвала Евросоюз стимулировать украинские власти в вопросе отказа от «агрессивной милитаристской риторики» и добиваться от них выполнения Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля глава польского МИД Збигнев Рау призвал ЕС подготовить сценарии возможных действий в случае «дальнейшей эскалации конфликта между Россией и Украиной», а также «помочь Украине не на словах, а на деле».

21 апреля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев призвал Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

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