Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин является слабым лидером и переговорщиком, заявил экс-президент США Дональд Трамп в официальном сообщении.

«Ким Чен Ын из Северной Кореи, с которым я познакомился (и который мне нравится) в достаточно сложных обстоятельствах, никогда не уважал действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина», — заявил он.

По мнению Трампа, президент Республики Корея является слабым лидером, а также продолжает политику «обдирания США». Он добавил, что Сеул долгие годы водил Вашингтон за нос и не желал платить достаточно средств за размещение американских войск.

«Администрация Байдена никогда не попросит дополнительных миллиардов от Южной Кореи», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал президента США Джо Байдена вернуться к диалогу с КНДР. По его мнению, Вашингтон и Пхеньян должны возобновлять диалог постепенно и идти на взаимные уступки.

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