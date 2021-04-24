Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен призывать союзников по «большой семёрке» (G7) усилить давление на Китай в связи с использованием принудительного труда в провинции Синьцзян, где проживает мусульманское уйгурское меньшинство. Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Это союзники-единомышленники, и мы хотим предпринять ощутимые и конкретные действия, которые продемонстрируют нашу готовность координировать действия в странах с нерыночной экономикой, таких, как Китай», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что саммит стран «большой семерки» в 2021 году пройдёт на британском полуострове Корнуолл в июне. По информации организаторов мероприятия со стороны США, Джо Байден сосредоточит внимание «стратегическом соперничестве между демократиями и автократическими государствами».

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В северо-западной провинции Китая Синьцзянь проживают уйгуры — одно из самых многочисленных национальных меньшинств КНР. Большинство из них — мусульмане. Китайские власти предпринимают усилия по борьбе с сепаратистскими группировками, контактирующих с международным терроризмом, что вызывает обеспокоенность США.

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