Иерусалим, , 06:42 — REGNUM Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 24 апреля нанесла удар по военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом пресс-служба израильской армии сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ответ на ракетные обстрелы Израиля в течение ночи, мы только что поразили террористические объекты ХАМАС в Газе, включая подземную инфраструктуру и ракетные установки. Террор нацелен на мирных жителей. Мы нацелены на террор», — говорится в сообщении.

По заявлению военных, ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа продолжается — было выпущено ещё пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, три ракеты были запущены с территории сектора Газа по территории Израиля вечером 23 апреля.

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