Пекин, , 06:30 — REGNUM Усилия России и Китая по созданию международной базы на Луне нацелены на достижения прогресса для всего человечества, сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA).

«Мы обоюдными усилиями содействуем продвижению прогресса человечества в области аэрокосмических технологий и социально-экономического развития», — говорится в заявлении главы ведомства У Яньхуа.

В CNSA отметили, что проект реализуется в тесном сотрудничестве с госкорпорацией Роскосмос. По словам У Яньхуа, между участниками уже наладился конструктивный диалог, ведутся совместные усилия над реализацией проекта. При этом планируется, что лунная база станет крупным вкладом в международную программу ООН по развитию деятельности в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, к середине марта Китай завершил технико-экономическое обоснование своей программы исследования Луны, включающую строительство международной исследовательской станции на южном полюсе спутника. Ранее, 9 марта, Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства такой базы на Луне.

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