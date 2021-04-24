Никосия, , 06:20 — REGNUM Самый жесткий с начала пандемии коронавируса режим карантина объявляют власти Кипра из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации на острове. Об этом 23 апреля заявил на брифинге кипрский министр здравоохранения Константинос Иоанну.

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Предполагается, что новые ограничения продлятся две недели — до 9 мая. В указанный период будет увеличена на два часа продолжительность ночного комендантского часа. Кроме того, в стране закроются все магазины промышленных товаров, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и предприятия общественного питания. Однако последним разрешат торговать едой навынос.

Также будет запрещена работа танцевальных и музыкальных школ. Свадьбы, крестины и похороны разрешат проводить при условии участия не более десяти человек, а службы в храмах — до 50 человек. Исключение составляют лишь пасхальные выходные 1 и 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля власти Кипра открыли свои границы для российских туристов. Для путешественников в кипрских отелях и гостиницах ввели новые протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены.

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