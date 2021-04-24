Москва, , 06:18 — REGNUM Россия сумеет избежать всплеска заболеваемости COVID-19 во время нерабочих дней между майскими праздниками, если граждане продолжат придерживаться санитарных правил, заявил 23 апреля журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Не спровоцирует (роста заболеваемости — ред.), если мы все продолжим придерживаться санитарных правил», — сказал он.

Горелов добавил, что противоэпидемические меры необходимо соблюдать вне зависимости от места своего нахождения. «Большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования все же ниже, чем в помещениях», — отметил он, сравнивая посещение многолюдных общественных мест и отдых дома или на даче.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в России выявили 8840 случаев заражения коронавирусом.

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