Буэнос-Айрес, , 06:10 — REGNUM В Аргентине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб министр транспорта страны Марио Меони, назначенный на эту должность в декабре 2019 года. Об этом 23 апреля сообщает телеканал Todo Noticias.

По его данным, автомобиль Ford Mondeo, за рулём которого был Меони (единственный человек в автомобиле), перевернулся на 112-м километре шоссе №7 между городами Кармен-де-Ареко и Сан-Андрес-де-Хилес.

Трагедия произошла примерно в 22:30 по местному времени, во время регулярной пятничной поездки Меони из Буэнос-Айреса в родной город Хунин, находящийся в 260 километрах от столицы страны. Отмечается, что министр был опытным водителем, предпочитающий передвигаться на большой скорости.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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