Идлиб, Сирия, , 06:05 — REGNUM Террористические формирования ведут подготовку новой провокации в зоне деэскалации Идлиб (Сирия), чтобы обвинить сирийскую армию в использовании химоружия, сообщил 23 апреля на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

«Поступают сведения о подготовке боевиками провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб», — сказал он.

По словам Карпова, подготовку провокации ведут террористы из организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и сейчас они выполняют доставку отравляющих веществ из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Кроме того, на месте вновь активизировались так называемые «Белые каски» — организация, которую уже уличали в аналогичной деятельности.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сирия не согласилась с докладом об инциденте в городе Саракиб (провинция Идлиб) в 2018 году, когда сирийские войска якобы применили химоружие для нападения на мирное население.

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