Рыбинск, Ярославская область, , 06:03 — REGNUM Штатная численность сотрудников Рыбинского электромонтажного завода (РЭМЗ) в 2020 — 2021 годах на фоне пандемии увеличилась почти вдвое.

TDM ELECTRIC — один из ведущих российских электротехнических брендов показал рост оборота за пандемийный год в 40%.

«Вместе с нашим заводом РЭМЗ наш оборот составил 11 миллиардов 250 миллионов рублей, в том числе продажи завода — 1 миллиард 620 миллионов. Конечно, были сложности, особенно в апреле-мае прошлого года, когда рынок сильно провалился, но электротехника и светотехника востребованы всегда и во всех сегментах, к тому же вскоре резко вырос спрос, потому что строилось много больниц. Мы получили разрешение от руководства Московской области — наш центральный распределительный склад находится в городе Чехове. Еще через три дня и правительство Ярославский области дало разрешение, так что мы практически не прерывали свою работу. Плюс, освоили выпуск новой продукции — антибактерицидные облучатели и рециркуляторы для очистки воздуха. Это была одна из самых быстрорастущих групп в прошлом году», — говорит генеральный директор компании TDM ЕLECTRIC Вадим Морозов.

Именно в период пандемии произошло расширение штата сотрудников. По словам Вадима Морозова, в кризис особенно удобно расширять производство: строительные кампании свободны от заказов, банки лояльны.

«К тому же в Рыбинске есть большой старый кабельный завод, с которого в апреле прошлого года уволили около 500 высочайших специалистов, и многие пришли на работу к нам. Мы набрали сразу очень много замечательных специалистов, наш коллектив вырос со 180 до 253 человек. Не было бы пандемии, у нас были бы сложности с персоналом», — подчеркивает директор завода РЭМЗ Сергей Кузенев.