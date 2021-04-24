Сантьяго, , 05:58 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 7525 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 1 155 902. Также за минувшие сутки в республике скончались 109 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умер 25 641 человек.

При этом министр здравоохранения Чили Энрике Парис призвал жителей страны тщательней соблюдать санитарные требования для предотвращения распространения COVID-19. Также в столичном регионе Сантьяго продолжает действовать строгий карантин.