Берлин, , 05:56 — REGNUM Давление со стороны США против достройки газопровода «Северный поток — 2» заставляет Германию искать компромиссы, 23 апреля написал журналист Николаус Долль в статье для газеты Die Welt.

По его словам, эта ситуация грозит ФРГ большими внешнеполитическими потерями. При этом Берлин желает избежать многомиллиардных штрафов из-за остановки проекта, и, одновременно пытается сохранить отношения с США.

Долль считает, что Германия стремится выработать альтернативный план. Журналист напомнил, в последнее время некоторые политики предложили заморозить строительство «Северного потока — 2».

Другой инициативой, которую рассматривают в Берлине, является идея продолжить проект, но не запускать газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти Германии вопреки мнению других стран ЕC решили продолжить проект Nord Stream 2, назвав этот шаг вопросом политической борьбы.

22 апреля эксперт американского аналитического центра Hudson Institute Питер Раф заявил, что все попытки США заблокировать строительство «Северный поток — 2» провалились.

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