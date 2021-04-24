Анкара, , 05:46 — REGNUM Центральный банк Турции продолжит ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не будет достигнут среднесрочный целевой показатель инфляции в 5%, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу регулятора Сахапа Кавчоглу.

По его словам, Центробанк Турции намерен установить баланс в экономике, который удовлетворит население, реальный сектор и инвесторов.

Кавчоглу прокомментировал также сообщения о предполагаемом дефиците валютных резервов Центрального банка в размере $128 млрд. По его словам, пандемия COVID-19 в прошлом году вызвала кризисные явления в турецкой экономике, однако возросший спрос на валюту удалось погасить резервами или операциями Центрального банка без существенного урона.

В будущем глава регулятора пообещал внедрить систему управления, которая позволит с большей эффективностью финансировать производство и экспорт.

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