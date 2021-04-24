Джакарта, , 05:47 — REGNUM Запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа индонезийской подводной лодки Nanggala-402, предположительно затонувшей в водах Балийского моря вблизи порта Челукан Баванга на севере Бали, закончился примерно в 03:00 по местному времени 24 апреля (23:00 мск 23 апреля). Об этом журналистам сообщил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно.

Утром 24 апреля спасатели продолжили поиск пропавшей субмарины. В настоящее время ожидается прибытие для помощи в проведении поиска иностранных судов и самолётов.

Глава информационного центра национальной армии Индонезии Ахмад Риад ранее заявил, что на севере Бали обнаружен разлив нефти, а также в этом районе «обнаружена мощная магнитная точка», в связи с чем именно «здесь идёт поиск судна с использованием всего доступного оборудования».Напомним, что пропавшая дизельная подводная лодка ВМС Индонезии с экипажем 53 человека проводила учебные торпедные пуски в акватории Балийского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, подводная лодка Nanggala-402, возможно, затонула в водах возле порта Челукан Баванга на севере Бали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии назвали возможное место нахождения затонувшей подлодки