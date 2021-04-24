Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о приверженности Соединённых Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности бывших советских республик в Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана — на встрече с министрами этих стран, сообщил 23 апреля на брифинге представитель американского Госдепа Нед Прайс.

По его словам, переговоры прошли в формате C5P + 1 (пять бывших республик СССР и США) в пятилетнюю годовщину его образования.

«Госсекретарь Блинкен и министры иностранных дел C5P обсудили мирный процесс в Афганистане, восстановление COVID-19 и изменение климата», — сказал Прайс.

Кроме того, госсекретарь США пообещал странам поддержку по двухлетней программе, направленной на поддержку «женских бизнес-ассоциаций» в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Энтони Блинкен поддержал политические реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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